На «Десантном взводе» команда Китая выступит с автоматами отечественного производства

08:57, 18 августа 2020, ПАИ

На войсковом стрельбище гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения участники международного этапа конкурса «Десантный взвод», проводящегося в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020», проверили боем вверенное им на период проведения конкурса оружие и привели его к нормальному бою. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Все участники конкурса выступят на этапах соревнования с 5,45 мм автоматами Калашникова АК-74М и ручными противотанковыми гранатометами РПГ-7Д.

Команда десантников из Китайской Народной Республики по традиции будет выступать со своим оружием, привезенным с Родины. Военнослужащие на конкурсе будут соревноваться с отечественным оружием – автоматами QBZ (Qīngwuqi Bùqiāng-Zìdòng — лёгкая автоматическая винтовка).

Приведение к нормальному бою оружия проводилось стрельбой одиночными выстрелами по специальной мишени, установленной на расстоянии 100 метров от огневого рубежа, после чего десантники из 11 стран выполнили по 5 контрольных выстрелов из 3 положений: лежа, с колена и стоя.

Подготовка к основному этапу конкурса идет в соответствии с утвержденным графиком мероприятий подготовительного этапа.

Торжественная церемония открытия Международного этапа конкурса «Десантный взвод - 2020» пройдет уже в это воскресенье на полигоне «Завеличье».