Горячую воду дали в деревне Родина Псковского района

09:52, 18 августа 2020, ПАИ

В деревне Родина Псковского района дали горячую воду. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Без горячего водоснабжения оставались около 1 800 человек из-за долгов и сложного экономического положения на местном предприятии ЖКХ.

«Во взаимодействии с ПАО «Газпром» оперативно приняли необходимые меры для решения сложившейся проблемы. Получилось значительно быстрее, чем изначально прогнозировалось, за что выражаю благодарность нашим партнёрам и лично Сергею Густову. Дальше второй этап решения вопроса. Более сложный и длительный, но, главное, что люди уже не будут страдать», – написал губернатор.