Председатель комитета по образованию в прямом эфире ответит на вопросы читателей ПАИ
18 августа в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.
За две недели до начала учебного года он расскажет о подготовке региона к 1 сентября, о том, как будет организована учеба в условиях пандемии коронавируса, подведет итоги сдачи ЕГЭ, сообщит последние новости по строительству и ремонту школ и детских садов, оценит количество новых мест в дошкольных учреждениях.
Вопросы Александру Седунову можно оставить на странице ПАИ-live.