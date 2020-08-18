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Общество

Председатель комитета по образованию в прямом эфире ответит на вопросы читателей ПАИ

18 августа в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

За две недели до начала учебного года он расскажет о подготовке региона к 1 сентября, о том, как будет организована учеба в условиях пандемии коронавируса, подведет итоги сдачи ЕГЭ, сообщит последние новости по строительству и ремонту школ и детских садов, оценит количество новых мест в дошкольных учреждениях.

Вопросы Александру Седунову можно оставить на странице ПАИ-live.

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