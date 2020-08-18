За смертельное ДТП к семи годам заключения приговорили жителя Опочецкого района

09:50, 18 августа 2020, ПАИ

Жителя Опочецкого района приговорили к семи годам заключения за совершение смертельного ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В конце февраля текущего года подсудимый, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля Mitsubishi Lancer.

При ограниченных условиях видимости он выехал на левую по ходу своего движения обочину, совершив наезд на потерпевшего, который производил уборку территории, прилегающей к зданию пожарно-спасательной части.

В результате ДТП потерпевший скончался на месте. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение трёх лет.