УФСБ по Псковской области раскрыло подробности дела о шпионаже в пользу Украины

09:19, 23 ноября 2026, ПАИ

Гражданина Республики Молдова приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Главного управления разведки Минобороны Украины. Дело расследовали по материалам УФСБ России по Псковской области, сообщили ПАИ в региональном управлении ведомства.

Как установило следствие, мужчина установил отношения конфиденциального сотрудничества с украинской военной разведкой. По её заданию он собирал сведения о военных объектах России, привлекая к этой работе людей, которые не знали о его шпионской деятельности.

Кроме того, мужчина использовал специализированные интернет-ресурсы для сбора информации о военнослужащих Минобороны России. Полученные данные он передавал украинской стороне.

Московский городской суд признал гражданина Молдовы виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж) и назначил ему 13 лет лишения свободы. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил приговор без изменений.

Отбывать наказание осуждённый будет в колонии строгого режима.