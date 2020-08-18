Фестиваль «Музыка на воде» пройдет в Мирожском дендропарке с учетом всех мер безопасности

10:26, 18 августа 2020, ПАИ

Фестиваль «Музыка на воде», организуемый Псковской областной филармонией, пройдёт в Мирожском дендропарке с 21 августа по 12 сентября с соблюдением всех санэпидемиологических мер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

При входе на территорию проведения мероприятия производится обязательная санитарная обработка рук; контроль температуры тела бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения лиц с повышенной температурой и с признаками инфекционного заболевания. Обязательно наличие маски при себе. Необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров при входе и выходе и на территории проведения мероприятия. За нарушение общественного порядка зритель может быть удален с территории проведения фестиваля.

На территорию фестиваля запрещается проносить воду в пластиковых бутылках объемом более 0,5 л; колющие, режущие предметы и воспламеняющиеся вещества; алкогольные напитки и наркотические вещества; животных. Посещение концертов с детьми осуществляется согласно возрастному ограничению, указанному в билете.

Вход на территорию будет открыт с 17:30, просьба приходить заблаговременно. Организаторы просят продумать место парковки автомобиля заранее, парковка на территории дендропарка будет закрыта для технических служб фестиваля.

«В связи с проведением фестиваля на открытом воздухе предлагаем вам взять с собой пледы/пенки. В парке будет осуществляться свободная рассадка на газоны. В случае недомогания и признаков болезни просим вас оставаться дома», - отметили в дирекции.

Фестиваль пройдет при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.