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Общество

Ремонт улицы Металлистов в Пскове завершится на месяц раньше

Фото ПАИ

На месяц раньше завершится ремонт улицы Металлистов в Пскове. Об этом рассказал подрядчик во время рабочего выезда главы администрации города Александра Братчикова, который проверяет ход ремонта дорог 18 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ремонт ведётся на участке от дома № 27в по улице Металлистов до Октябрьского проспекта. Работы ведутся ООО «ДорСтройСервис».

Согласно плану, срок сдачи объекта 15 октября, однако работы идут с опережением графика.

Фото ПАИ

На этой неделе на участке дороги будет уложен верхний слой асфальта. Объект планируется сдать в начале сентября.

«Объект хороший, меня все устраивает, подрядчик молодец», - отметил Александр Братчиков.

Также глава администрации добавил, что на следующей неделе движение по улице уже будет открыто с некоторыми ограничениями по времени.

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