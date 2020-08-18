Начался ПАИ-live с Александром Седуновым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Началась прямая видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации. Гостем сегодняшнего прямого эфира ПАИ-live стал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.
Он расскажет о подготовке региона к 1 сентября, о том, как будет организована учёба в условиях пандемии коронавируса, подведет итоги сдачи ЕГЭ, сообщит последние новости по строительству и ремонту школ и детских садов, оценит количество новых мест в дошкольных учреждениях.
Вопросы Александру Седунову можно оставить на странице ПАИ-live.