Более тысячи человек заразились коронавирусом в Пскове

10:47, 18 августа 2020, ПАИ

В Пскове 1 333 человека заражены коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

В Великих Луках инфицировано 826 человек.

Всего в регионе коронавирусом заражены 4 242 человека, прирост за сутки составил 27. За весь период выздоровело 2 971 человек. За прошедшие сутки в Псковской области скончался еще один пациент с COVID-19, теперь количество умерших возросло до 60.

Ещё 4 748 человек заболели коронавирусом в России за сутки.