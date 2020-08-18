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Общество

Более тысячи человек заразились коронавирусом в Пскове

В Пскове 1 333 человека заражены коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

В Великих Луках инфицировано 826 человек.

Всего в регионе коронавирусом заражены 4 242 человека, прирост за сутки составил 27. За весь период выздоровело 2 971 человек. За прошедшие сутки в Псковской области скончался еще один пациент с COVID-19, теперь количество умерших возросло до 60.

Ещё 4 748 человек заболели коронавирусом в России за сутки. 

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