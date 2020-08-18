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Общество

54% российских компаний перешли на удалёнку

На удалёнку перешли 54% российских компаний. Переход на удалённый режим работы произошёл из-за пандемии коронавируса, пишет РИА Новости.

Согласно онлайн-опросу, 54% российских предприятий и компаний перешли на удалённый режим работы полностью или частично. До весны 2020 года в удалённом режиме работало менее 1% из них. Еще 8% предприятий и компаний не перешли на удаленную работу, но были вынуждены полностью изменить бизнес-процессы.

22% уверены, что в будущем часть внешних встреч в их компании будет проводиться онлайн, 21% предполагают, что изменится формат мероприятий, а часть из них будет проводиться в онлайне и в будущем.

По мнению 17% респондентов, часть сотрудников их предприятия останутся на удалённом режиме работы, однако полный переход компании на удалённую работу видится скорее исключением - соответствующую перспективу считают реалистичной лишь 2% участников исследования.

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