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Общество

Более 1 млрд рублей выделено на ремонт псковских дорог

Фото ПАИ

На ремонт псковских дорог направлено более 1 млрд рублей. Об этом рассказал глава администрации Александр Братчиков во время рабочего выезда, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В рамках ремонта дорог в Пскове меняются верхние слои асфальта на новые, устанавливаются люки, кольца под люки, тротуары», - отметил Александр Братчиков, добавив, что все работы будут выполнены в срок или раньше сроков.

На улицах Металлистов, Инженерной, Декабриста Пущина и площади Декабриста Пущина ремонт завершится раньше срока, отметил Братчиков.

Реконструкцию улиц, по словам Братчикова, проводить сложнее.

«Понимаю боль наших граждан, но в рамках реконструкции ведётся замена всех сетей, трубы меняем полностью, - добавил Александр Братчиков. – Все объекты будут выполнены в срок, до конца года будут завершены».

Всего, по словам Братчикова, было выделено более 1 млрд рублей на ремонт дорог.

«Улицы Инженерная, Индустриальная, Фабрициуса, Гражданская до конца года будут завершены», - отметил Братчиков, добавив, что был полностью завершён ремонт на Гаражном проезде и ремонт тротуара на Печорской.

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