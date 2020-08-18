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Общество

Продукты пытался украсть великолучанин из магазина

В Великих Луках мужчина пытался украсть из магазина продукты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

17 августа около 15:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Октябрьском проспекте  – поступил сигнал «Тревога».

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 30-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции.

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