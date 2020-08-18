Улицу Ипподромную в Пскове начнут ремонтировать 1 сентября

12:26, 18 августа 2020, ПАИ

1 сентября в Пскове приступят к ремонту улицы Ипподромной на участке от улицы Крупской до Герцена. Об этом рассказал представитель подрядной организации во время рабочего выезда главы администрации города Александра Братчикова 18 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«1 сентября. Хорошо. Я здесь часто езжу. Проверим», - сказал Александр Братчиков.

Ремонтом улицы занимается компания «ДРС60». Специалисты занимаются реконструкцией площади Декабриста Пущина, работы планируется завершить к концу сентября. На следующей неделе начнется укладка асфальта.