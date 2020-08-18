Михаил Ведерников о работе в пандемию: Для слухов не осталось места

12:48, 18 августа 2020, ПАИ

«Мы так настроили свою работу, чтобы для слухов не оставалось места. Все заседания оперативных штабов проходили в режиме онлайн-трансляций», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС 18 августа, где поделился опытом борьбы с коронавирусом в регионе.

По словам Михаила Ведерникова, пандемия сделала работу администрации области беспрецедентно открытой. «Это решение мы приняли осознанно и, думаю, сделали правильно. Потому что основная опасность в такой ситуации — недостаток информации и слухи, которые из-за этого растут в арифметической прогрессии. Данных о коронавирусе вначале было критически мало, и любая информация распространялась со скоростью вируса. Самый мощный слух — о сетях 5G, которые распространяют вирус, слухи о том, что вируса нет и всё это мировой заговор власть имущих», - сказал Ведерников.

Кроме того, он отметил, что Псковской области удалось практически без потерь пройти первую волну коронавируса, поскольку подавляющее большинство граждан придерживались рекомендаций и носили защитные маски.

«С первых дней мы внимательно следили за ситуацией и сделали все свои шаги максимально открытыми», - подчеркнул губернатор, добавив, что оперативная обратная связь от населения помогала устанавливать новые очаги, корректировать работу на местах. «По сути оперштаб стал оперштабом всех жителей Псковской области. Потому что он сопровождался комментариями со стороны жителей, в каждом комитете появился человек, который отвечал жителям региона на их вопросы в соцсетях», - отметил Ведерников.

Глава региона также рассказал, что встречи с медицинским сообществом во время пандемии проходили также в открытом формате и вся актуальная информация транслировалась в онлайн-формате. «Поэтому мы и по другим направлениям приняли решение работать в том же формате — все заседания администрации Псковской области транслируются в онлайн-формате. Все поездки по районам освещались СМИ. Нам нечего бояться, мы свои ошибки признаем, что-то дорабатываем», - заключил Михаил Ведерников.