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Общество

12-летний карантин по картофельной нематоде отменили в Стругокрасненском районе

В Стругокрасненском районе ликвидирована карантинная фитосанитарная зона по золотистой картофельной нематоде на площади 29 гектаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Участок принадлежит хозяйству «Молодейский», расположенному в районе деревни Речки. Карантинный режим длился здесь с 2008 года. Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима по золотистой картофельной нематоде Управление Россельхознадзора уведомило юридических лиц и граждан, осуществляющих деятельность на этой территории.

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