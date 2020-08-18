12-летний карантин по картофельной нематоде отменили в Стругокрасненском районе

12:54, 18 августа 2020, ПАИ

В Стругокрасненском районе ликвидирована карантинная фитосанитарная зона по золотистой картофельной нематоде на площади 29 гектаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Участок принадлежит хозяйству «Молодейский», расположенному в районе деревни Речки. Карантинный режим длился здесь с 2008 года. Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима по золотистой картофельной нематоде Управление Россельхознадзора уведомило юридических лиц и граждан, осуществляющих деятельность на этой территории.