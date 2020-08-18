Отдых в Турции подешевел на 25%

14:11, 18 августа 2020, ПАИ

Цены недельных туров в Турцию с вылетами из Москвы в конце августа подешевели на четверть по сравнению с аналогичным отдыхом в середине месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

«Стартовые цены на пакетную пляжную Турцию пошли вниз, и довольно существенно. Если неделю назад самый дешевый тур в Турцию с заездом 15-21 августа на 7 ночей с системой «все включено» можно было купить за 40 тыс. рублей [на двоих], то минимальная цена такого же тура для конца августа уже почти на четверть ниже», - отмечают туроператоры.

На стоимость отдыха в Турции оказало влияние сокращение числа отдыхающих с детьми в преддверии нового учебного года.