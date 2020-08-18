Линейки в псковских школах 1 сентября пройдут на улице

15:31, 18 августа 2020, ПАИ

1 сентября в Пскове линейки в школах пройдут на улице. Об этом заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в эфире проекта ПАИ-live 18 августа.

По его словам, при возникновении сложных ситуаций массовые мероприятия в псковских школах будут отменены. При этом Александр Седунов подчеркнул, что линейки пройдут на свежем воздухе, с определенными ограничениями. Подобная форма согласована с региональным Роспотребнадзором.

«Все массовые мероприятия в школах отменены будут, но 1 Сентября — уникальный праздник, есть дети, которые впервые сядут за парту, также 11 класс и 9-классники — выпускники», - сказал Седунов, добавив, что остальные классы будут находиться в помещениях, классах, чтобы минимизировать контакты.

«Последнее решение за Роспотребнадзором, школа будет принимать решение, но они должны сообщить, в каком формате решат проводить линейки», - сказал Седунов.