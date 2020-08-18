График приёма пищи разработают в псковских школах в новом учебном году
В новом учебном году в псковских школах разработают график приёма пищи. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в эфире проекта ПАИ-live.
С учётом Роспотребнадзора будет разработан график приёма пищи в школах.
«Сотрудники столовой должны будут работать в масках, - отметил Александр Седунов. – У нас сейчас в регионе работают 14 лагерей, и там работники пищеблока соблюдают масочный режим».
В новом учебном году ученики будут сидеть в каждом отдельном классе, а учитель будет приходить к ним на урок.