График приёма пищи разработают в псковских школах в новом учебном году

15:38, 18 августа 2020, ПАИ

В новом учебном году в псковских школах разработают график приёма пищи. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в эфире проекта ПАИ-live.

С учётом Роспотребнадзора будет разработан график приёма пищи в школах.

«Сотрудники столовой должны будут работать в масках, - отметил Александр Седунов. – У нас сейчас в регионе работают 14 лагерей, и там работники пищеблока соблюдают масочный режим».

В новом учебном году ученики будут сидеть в каждом отдельном классе, а учитель будет приходить к ним на урок.