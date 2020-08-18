В новом учебном году псковские школьники сами решат, надевать ли им маски

15:55, 18 августа 2020, ПАИ

Надевать ли маски в новом учебном году псковские школьники решат сами. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в эфире проекта ПАИ-live 18 августа.

«Каждый сам принимает решение, сидеть в маске на уроках или нет, - отметил Седунов. – Во время ЕГЭ выпускники сами принимали решения быть в маске или нет».

Также Седунов отметил, что необходимо соблюдать в классах режим проветривания и уборок.