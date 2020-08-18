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Общество

Качество дистанционного обучения в прошлом году покажут ВПР – Александр Седунов

Всероссийские проверочные работы покажут качество дистанционного обучения в Псковской области. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в эфире проекта ПАИ-live 18 августа.

«Нельзя оценку за ВПР воспринимать, как итоговую, - отметил Седунов. – Это лишь срез знаний, который ученик получил по результатам дистанционной формы обучения».

Также Седунов отметил, что результаты ЕГЭ показали, что средний балл по школам стал выше, чем в прошлые годы по разным предметам.

«Наши 11-классники готовились целенаправленно, ЕГЭ был ориентирован на тех, кто готовился, и кто планировал поступать в вуз», - добавил Седунов.

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