В 2020 году в Псковской области появится 1140 дополнительных мест в детских садах

16:13, 18 августа 2020, ПАИ

В Псковской области в 2020 году в детских садах появится 1140 дополнительных мест. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в эфире проекта ПАИ-live 18 августа.

За 2018-2019 годы было введено в эксплуатацию 1320 мест для детей в возрасте до трёх лет. По словам Седунова, существенно поменялась очередь в Пскове, Псковском и Великолукском районах

«В 2020 году мы ещё введём плюсом 1140 дополнительных мест, - отметил Александр Седунов. – В 2021 году появится ещё один детских сад на 120 мест в Пскове».

Кроме того, в рамках нацпроекта предприниматели могут открыть места для детей в детском саду и получить по 123 тысяч рублей и открыть при наличии помещений.

«Уже есть кто заявился, открыл места и получил деньги», - отметил Седунов.