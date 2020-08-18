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Общество

Ликвидировать вторые смены планируют в псковских школах

В псковских школах планируют ликвидировать вторые смены. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в эфире проекта ПАИ-live 18 августа.

«В разных районах проблемы со второй сменой разные, - рассказал Александр Седунов. – Есть школы, где нет второй смены».

В условиях пандемии часть уроков в школах будут начинаться по скользящему графику.

«Будет также перестройка проведения лабораторных работ по физике и химии», - отметил Седунов, добавив, что регион движется в направлении ликвидации второй смены.

Седунов напомнил, что в 2021 году будет строиться школа на 825 мест, и также поданы заявки на строительство других школ в приграничных районах Псковской области.

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