Седунов не исключает возобновления дистанционного обучения в псковских школах
Переход на дистанционное обучение в псковских школах не исключил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в эфире проекта ПАИ-live 18 августа.
«Очень хотим учиться в обычном режиме классного школьного образования, - отметил Седунов. – Мы понимаем, что здоровье и безопасность прежде всего».
Александр Седунов добавил, что в случае негативного сценария может быть использован формат дистанционного обучения.
«Опыт весны показал нам, что ученики справились с удалённым обучением, - добавил Седунов. – Второй раз спокойнее будет».