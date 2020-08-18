В Пскове открылись летние образовательные СберКампусы

16:36, 18 августа 2020, ПАИ

17 августа сразу в двух псковских школах состоялось открытие летних образовательных кампусов, организуемых Сбербанком и Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».

Приём заявок для участия в конкурсном отборе для участия в программе был завершён 13 августа. Возможность участия предоставлена для 45 регионов страны. Две псковские школы стали победителями отбора на предоставление федерального гранта на софинансирование реализации проекта по организации образовательных интенсивов в период летних каникул.

На базе школы №9 и школы №47 дети смогут получить знания и навыки в СберКампусах по самым современным естественно-научным направлениям под руководством опытных наставников. В программе примут участие 200 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Уникальность программы в том, что в ее основе лежит смешанное обучение – онлайн и офлайн-формат. Участники смогут заниматься проектной деятельностью, обмениваться опытом и принимать участие в дискуссионных площадках, используя Школьную цифровую платформу от Сбербанка.

Двери образовательных кампусов будут открыты в период с 17 по 21 августа.

Директор муниципального образовательного учреждения «Средняя школа №9» Елена Зубарева поздравила ребят с тем, что они стали участниками проекта.

«У вас есть удивительная возможность путешествовать в пространстве и времени, - отметила директор, обращаясь к школьникам. – Лучшие университеты и лучшие компании мира сейчас так строят работу, и в скором будущем уже все будут учиться по такому принципу. Вы имеете уникальную возможность сделать этот шаг первыми».

Начальник Управления образования администрации города Анна Кузыченко рассказала, что это уникальная возможность для детей Пскова.

«Это колоссальная работа педагогического коллектива и школы, - отметила Анна Кузыченко. – Это показатель хорошей подготовки педагогов и детей».

По словам Кузыченко, лагерь отвечает всем необходимым требованиям. Кабинеты в школах обустроены современной образовательной средой.

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко отметила, что главной задачей было охватить как можно больше школьников, которые стали бы инженерами и творцами.

«Вы смогли выбрать то, что вам интересно и развиваться по этой образовательной траектории, - добавила Анна Тарасенко. – Уверена, что вы сможете развить свои знания, навыки общения, оказывать помощь друг другу и совместно искать правильные решения».