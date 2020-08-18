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Общество

ПсковГУ выиграл грант на исследование в области физики материалов будущего

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) по итогам конкурса «Аспиранты» поддержал заявку по проекту «Экспериментальное исследование влияния типов пористых матриц и условий их заполнения наночастицами йода и серебра на электрические и оптические свойства нанокомпозитов», поданную Псковским государственным университетом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Данный проект, который в течение двух лет будет реализован аспирантом кафедры физики А. В. Цветковым и его научным руководителем профессором В. Г. Соловьевым при поддержке других сотрудников кафедры физики и совместной научно-исследовательской лаборатории физики нанокомпозиционных материалов Псковского государственного университета и Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе РАН, является междисциплинарным исследованием, которое проводится в области фундаментальной физики и материаловедения.

Основной целью работы является экспериментальное и теоретическое исследование физических явлений (размерных эффектов, фазовых переходов и т.д.) в нанокомпозитах на основе регулярных пористых диэлектрических матриц (опалов, цеолитов, пористого оксида алюминия, асбестов и других).

По словам специалистов, такой подход позволяет решить актуальную проблему получения новых нанокомпозиционных материалов с улучшенными электрическими и оптическими свойствами, что имеет большое значение в фотонике, плазмонике, электронике и материаловедении.

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