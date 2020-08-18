0
17:06
41 пскович отправился первым рейсом в Симферополь
16:36
В Пскове открылись летние образовательные СберКампусы
16:36
Художник отказался рисовать жирафа на улице Байкова в Пскове
16:26
Седунов не исключает возобновления дистанционного обучения в псковских школах
16:13
В 2020 году в Псковской области появится 1140 дополнительных мест в детских садах
15:47
Седунов считает недопустимым брать деньги с родителей на дезинфекцию и маски в школах
15:00
Начался ПАИ-live с Александром Седуновым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников об экономике региона: Выдержать такое снова будет тяжело

Выдержать вторую волну пандемии псковской экономике будет тяжело,  заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции ТАСС 18 августа, отвечая на вопрос журналистов о том, «сможет ли регион и жители региона выдержать социальное и экономическое давление повторного карантина в случае второй волны». 

«Мы должны делать все, чтобы не допустить сворачивания экономики по тому сценарию, который был. Выдержать такое будет тяжело»,- ответил губернатор Псковской области

Ведерников также отметил, что во время первой волны предприятия закрылись всего на две недели. Слаженная работа и точечные совещания с промышленниками помогли оперативно решить этот вопрос. «Мы прекрасно понимали, что, если они месяц не будут работать, потом не один год им придется восстанавливаться», - прокомментировал он.

Псковская область на практике выяснила, что «при четком соблюдении и контроле за соблюдением всех предписанных Роспотребнадзором требований, мер и рекомендаций можно даже бассейны посещать», сообщил Михаил Ведерников. При этом от отметил, что все зависит от человеческого фактора и сознательности граждан. Все очаги распространения коронавируса возникали из-за незначительных ошибок конкретных людей.

Необходимо понимать, что угроза все еще существует. Благодаря контролю удалось добиться «условно нормальной жизни». В таком режиме, при соблюдении всех норм, мы сможем пережить вторую волну. Если возникнет необходимость, придется закрыть какие-то отрасли экономики, заключил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

41 пскович отправился первым рейсом в Симферополь
18 августа 2020
41 пскович отправился первым рейсом в Симферополь
В Пскове открылись летние образовательные СберКампусы
18 августа 2020
В Пскове открылись летние образовательные СберКампусы
Художник отказался рисовать жирафа на улице Байкова в Пскове
18 августа 2020
Художник отказался рисовать жирафа на улице Байкова в Пскове
Седунов не исключает возобновления дистанционного обучения в псковских школах
18 августа 2020
Седунов не исключает возобновления дистанционного обучения в псковских школах 1
В 2020 году в Псковской области появится 1140 дополнительных мест в детских садах
18 августа 2020
В 2020 году в Псковской области появится 1140 дополнительных мест в детских садах
Седунов считает недопустимым брать деньги с родителей на дезинфекцию и маски в школах
18 августа 2020
Седунов считает недопустимым брать деньги с родителей на дезинфекцию и маски в школах
Начался ПАИ-live с Александром Седуновым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
18 августа 2020
Начался ПАИ-live с Александром Седуновым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с главой Себежского района
18 августа 2020
Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с главой Себежского района

Идет загрузка...