Михаил Ведерников об экономике региона: Выдержать такое снова будет тяжело

17:09, 18 августа 2020, ПАИ

Выдержать вторую волну пандемии псковской экономике будет тяжело, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции ТАСС 18 августа, отвечая на вопрос журналистов о том, «сможет ли регион и жители региона выдержать социальное и экономическое давление повторного карантина в случае второй волны».

«Мы должны делать все, чтобы не допустить сворачивания экономики по тому сценарию, который был. Выдержать такое будет тяжело»,- ответил губернатор Псковской области

Ведерников также отметил, что во время первой волны предприятия закрылись всего на две недели. Слаженная работа и точечные совещания с промышленниками помогли оперативно решить этот вопрос. «Мы прекрасно понимали, что, если они месяц не будут работать, потом не один год им придется восстанавливаться», - прокомментировал он.

Псковская область на практике выяснила, что «при четком соблюдении и контроле за соблюдением всех предписанных Роспотребнадзором требований, мер и рекомендаций можно даже бассейны посещать», сообщил Михаил Ведерников. При этом от отметил, что все зависит от человеческого фактора и сознательности граждан. Все очаги распространения коронавируса возникали из-за незначительных ошибок конкретных людей.

Необходимо понимать, что угроза все еще существует. Благодаря контролю удалось добиться «условно нормальной жизни». В таком режиме, при соблюдении всех норм, мы сможем пережить вторую волну. Если возникнет необходимость, придется закрыть какие-то отрасли экономики, заключил губернатор.