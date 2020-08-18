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Общество

Объём свободных денег у жителей России рекордно вырос

Фото Дарьи Хватковой.

У жителей России рекордно вырос объём свободных денег. В июле этот показатель вырос на 13,7%, пишет РИА Новости.

По сравнению с июнем текущего года объём «свободных денег» у россиян вырос в июле до 28,3 тысячи рублей. Это стало максимальным показателем для этого месяца за всё время расчёта индекса и максимум 2020 года.

Индекс свободных денег - разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. В июле россияне стали активнее экономить, чтобы нарастить сбережения, которые сократились в предыдущие месяцы.

В предыдущие три года объем «свободных денег» в июле, напротив, снижался по сравнению с июнем. Среднее значение индекса в январе-июле 2020 года составило 22,2 тысячи рублей.

В городах-миллионниках индекс вырос на 12,4% по сравнению с июнем - до 35,4 тысячи рублей. Объем «свободных денег» в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек повысился на 12,5% и составил 32,5 тысячи рублей.

В небольших городах от 100 до 500 тысяч рост оказался более существенным – на 17,2%. Значение индекса в июле оказалось равно 18,4 тысячи рублей.

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