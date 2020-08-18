Что ждёт городских школьников и детсадовцев в новом учебном году — интервью Анны Кузыченко

18:35, 18 августа 2020, ПАИ

Как пройдёт 1 Сентября, каков организуют обучение в наступающем учебном году, как долго в школах будет действовать противоковидный режим и ожидается ли возврат к дистанционному обучению – обо всём этом Александр Машкарин побеседовал с начальником городского управления образования Анной Кузыченко в эфире ПАИ-live.

Нулевая очередь

– Осталась буквально пара недель до «судного дня» – до 1 Сентября.

– До замечательного дня!

– Ну, кому как. До дня, которого ждут с трепетом школьники, с ужасом – родители и, наверно, с волнением – педагоги. Но в этом году 1 Сентября будет необычным: торжественных линеек не будет, и будет масса нововведений, которые связаны с опасностью возникновения очагов коронавируса. Первый вопрос, конечно, такой: каждое лето мы наблюдаем ажиотаж вокруг устройства первоклассников в школы, детей – в детские сады. Городские форумы в интернете оживают, мамочки делятся переживаниями и так далее. В этом году вроде поспокойнее.

– Не вроде, а точно поспокойнее.

– Откуда вдруг такая радость?

– Это не связано с пандемией, слава богу, потому что мы всё-таки надеемся на привычный образ жизни с точки зрения образования, мы возвращаемся к очному режиму работы. Во-первых, надо отдать должное руководству региона, губернатору, благодаря которому нацпроект и строительство садов сняли социальную потребность в ясельных местах. Два детских сада на 270 мест, которые были запущены в начале этого года (один – в декабре 2019-го, один – в январе 2020-го), позволили нам в этом году спокойно распределить детей, которые достигли трёхлетнего возраста. На сегодняшний момент мы распределили этих детей в дошкольные учреждения. В очереди сейчас находится 86 детей, которым три года, но родители 30 из них отказались пока отдавать детей в дошкольное учреждение, сказали: «Мы подождём», – остальные детки встали на очередь после даты регистрации. Но к 1 сентября они все получат распределение в дошкольное отделение.

– То есть для детей с трёх лет очередь будет нулевая?

– Нулевая – с трёх лет. Я говорю даже про тех, кому три года будет исполняться в декабре 2020 года. Все дети у нас будут направлены в дошкольные учреждения. И мы уже открыли 883 ясельных места.

– За какой период?

– За этот летний период. Создано 883 ясельных места – это в два раза больше, чем в предыдущие годы. Раньше мы могли похвастаться, что можем предоставить 400, максимум 450 мест для детей льготной и сверхльготной категории от полутора лет. В этом году уже 883 ребёнка получили распределение, и ещё на подходе 140 детей в возрасте от полутора лет – они все пойдут в дошкольные учреждения. И я хочу отметить, что в этом году нет ажиотажа с обменом местами в дошкольных учреждениях.

– Да, это популярное дело. Устраивают детей в детские сады на Запсковье, а люди живут на Завеличье, и потом они всякими правдами и неправдами пытаются найти место поближе к дому.

– Но это ж тоже было от нашей беды с местами. Мы всегда говорили о том, что Завеличье действительно переполнено, мы распределяли кого смогли, а потом детей, казалось бы проживающих на Завеличье, нам приходилось распределять на имеющиеся места на Запсковье. В этом году таких ситуаций мало, и я отмечу, что они возникали, скорее, из-за того, что некоторые родители вовремя не указывали смену места жительства, не уведомляли управление образования о том, что они с Завеличья переехали, например, в новый микрорайон на Запсковье или наоборот. Поэтому в этом году с распределением достаточно спокойно. Мы с вами можем это видеть по социальным сетям: между родителями происходят минимальные обмены. До 1 сентября все вопросы будут решены положительно.

Первый раз – в 1-й «Ю»?

– Что с первыми классами? Есть же история, когда популярностью пользуется школа на Дальнем Завеличье, а в других районах бывает, что школы не наполнены.

– Тенденция сохраняется, к сожалению, на сегодняшний день. Но мы с радостью констатируем, что число первоклашек увеличилось в этом году. Если в прошлом году их было 2 900 в среднем на 1 сентября, то сегодня у нас уже зачислено в школы 2 990, то есть больше практически на 100 детей – это увеличение только в первых классах. И заявления всё ещё идут, родители всё ещё принимают решение, в какую школу идти. Обычно в последние три года у нас всегда был бум и сложности с устройством в первый класс Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Это мы не скрывали, там были сложности с прилежащим микрорайоном. В этом году что мы сделали? Мы отобрали у школы пространство для игровых и переделали, отремонтировали, переформатировали и открыли два новых дополнительных первых класса.

– Сколько там будет первых классов? Будет ли там 1-й «Ю»?

– Нет, слава богу! Мы открываем пять первых классов. Достаточно интересно поступили руководство и коллектив гимназии: они обыграли большие площади рекреаций, которые существуют в ПИЛГ, – получились интересные пространства для двигательной активности детей, для каких-то дополнительных занятий. Но что по проекту, например, должно было быть игровой для первоклассников или помещением для продленки – эти места мы вынуждены, к сожалению, на сегодняшний день переоборудовать для первоклассников. Поэтому на сегодня мы можем говорить, что практически все родители, кто обратился для того, чтобы их дети пошли в Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию, получат положительный ответ, потому что эти места созданы. Муниципалитет выделил дополнительные денежные средства – порядка миллиона рублей ушло на то, чтобы переформатировать эти пространства, и я думаю, что все будут удовлетворены. Очень много детей идёт в школы в этом году именно в связке с новым законом: если старший ребёнок ходит в эту школу, неважно, где прописан, зарегистрирован младший, – он тоже идёт сюда же. Но если кто-то ещё не получил положительный ответ на свою просьбу, заявление и так далее, я прошу не волноваться, потому что с 17 августа, с понедельника, мы начали мониторить списочные составы первоклассников каждой школы. Специалист управления образования с 17-го всю неделю этим занимается, поэтому, в принципе, если у кого-то есть вопросы или неотвеченные заявления, они могут обратиться к нам по телефону 29-04-64. Все дети пойдут в максимально приближенную школу, в шаговой доступности от места проживания или по выбору родителей. Потому что мы с вами знаем, что утром после 1 сентября к 9 часам в городе пробки: зачастую родители везут детей в школы, которые не рядом с домом, а выбраны по другим соображениям. Поэтому мы все вопросы отработаем, решим, всё будет в порядке, 1 сентября каждый начнёт обучение там, где пожелал, где у ребёнка есть возможность максимально комфортно ходить в школу.

Пароль – 36,6

– Какие ещё дополнительные нововведения по требованию Роспотребнадзора появятся при обучении в школах?

– Теперь у всех на слуху новые санитарные правила от 30 июня 2020 года, мы вынуждены будем с ними жить до 1 января 2021 года, четыре учебных месяца. Это время работы с ограничениями ради здоровья наших детей. Мы с вами понимаем, что сейчас дети вернутся из разных точек нашей страны, очень многие выехали на юг, везде очень разная эпидемиологическая ситуация. Поэтому, во-первых, я хочу сказать, что родители должны быть готовы к тому, чтобы чётко следить за состоянием здоровья своих детей в преддверии 1 Сентября. Если у ребенка есть малейший признак респираторного заболевания, в учебное заведение – ни в садик, ни в школу – ребёнок допущен не будет: мы будем разворачивать детей при входе. Это всё регламентируется. На каждом входе в школу и в детский сад будет стоять дежурный администратор, который ежедневно будет осуществлять бесконтактную термометрию, на каждом входе теперь находятся дозаторы-санитайзеры, и каждый входящий в школу должен будет продезинфицировать руки, он будет осмотрен на признаки респираторных заболеваний и только после этого сможет приступить к учебному процессу.

– Утром, когда толпа людей приходит в школу, у первоклашек и так гвалт стоит, а тут ещё каждому надо будет измерить температуру!

– Вы знаете, если бы это не была вынужденная ситуация, мы могли бы с вами оперировать такой терминологией. Но когда у нас с вами 32 тысячи детей, которые задействованы в городе Пскове в образовательных организациях, садик это или школа, мы понимаем, какую колоссальную ответственность несём за то, что ребёнок пришёл на практически восемь часов, а где-то и на 10-12, в закрытое помещение, где он может получить толчок для развития заболевания. Это будет сложно, это будет совершенно непросто, однозначно, особенно учитывая переполненность наших учебных заведений, но мы работаем над тем, чтобы всё было отработано и организовано. Если все будут соблюдать алгоритм, я уверена, у нас всё получится. Я переживаю не за 1 Сентября: это праздничный день, он будет в усечённом формате. Мы, естественно, постараемся создать праздничную обстановку, но теперь она будет локализована в формате класса: дети пройдут торжественно под звуки музыки сразу по кабинетам. К сожалению, мы не сможем организовать торжественное построение, обращение и так далее. Всё будет более локально. Мы понимаем, что первого числа всё более-менее сгладится настроением, воодушевлением, тем, что соскучились по школе, по учителям. Для меня самое страшное – это 2 сентября. Это рабочий день, когда придут все одновременно, не совсем понимая, что мы развели потоки, и вот здесь могут начаться проблемы. Но если мы отработаем в первые дни и справимся на первой, установочной неделе, всё будет хорошо.

Форс-мажорные будни

– Мы сейчас принимаем учреждения к новому учебному году и на каждом объекте разговариваем с руководителем о том, какие классы где пойдут, через какой вход будет заходить «началка», во сколько будет начинаться первая смена, во сколько будет начинаться вторая, успеет ли первая уйти, чтоб запустить вторую. Родителям нужно быть готовыми к тому, что если раньше везли в школу, например, троих детей всех в одно время, то теперь, может быть, такого и не будет, потому что первоклашки придут к девяти, а например, пятые и седьмые классы придут в 8:30.

– То есть максимальное разведение потоков? И по разным входам, и даже по времени?

– Слава богу, у нас отработаны все пожарные выходы, мы теперь их открываем не как запасные эвакуационные, а как выходы для конкретных параллелей. И на этих выходах будут стоять дежурные администраторы. Да, раньше дежурный администратор, например, дежурил раз в неделю, а теперь мы понимаем, что весь аппарат будет выведен каждый день и будет осуществлять термометрию, дезинфекцию и так далее.

– Нагрузка на педколлектив возрастает очень значительно.

– Да. На педколлектив нагрузка возрастает не только в этом вопросе. Мы теперь понимаем, что дети находятся в классе…

– Каждый класс – в одном классе.

– Да, а учитель к нему приходит. И когда наш математик имел при себе в своём кабинете все необходимые наборы показательных методичек и прочего от пятого до одиннадцатого класса, то теперь он каждый урок должен собирать весь свой багаж и менять…

– И с лёгким, извиняюсь, матерком нестись из кабинета в кабинет.

– В наших школах высокоинтеллектуальные и воспитанные педагоги. Они готовят себя к моральным трудностям. Да мы готовы работать в этих условиях, потому что понимаем, что здоровье детей важнее. Другой вопрос – у нас всё равно возникнут ситуации пересечения детей. Мы понимаем, что на перемене мы должны обеспечить ребёнку двигательную активность, понимаем, что в столовой должны обеспечить ребёнку спокойный приём пищи, поэтому сегодня, например, в некоторых школах раздвинуты столы – по полтора метра между рядами.

– В классах или в столовых?

– В столовых, чтобы там детей максимально развести. Питание будет организовано по динамической системе, то есть сдвигая некоторые перемены в классах: один класс знает, что он после второго урока питается, у него урок будет не 40 минут, например, а 30, для того чтоб они успели по пустым коридорам прийти в столовую, сесть, а в это время другие дети вышли с уроков и пошли например, на физкультуру. Ищем варианты. Сложно! Я уже не говорю о том, что должно произойти увеличение технического персонала, потому что после каждых массовых перемещений детей должна быть дезинфекция. К сожалению, то количество уборщиц с той заработной платой, которая сегодня есть, вряд ли смогут полноценно исполнить эти санитарные правила.

– Что делать?

– Мы работаем с учредителем, с главой администрации города Пскова, и Александр Николаевич Братчиков, надо отдать ему должное, очень адекватно реагирует на все требования, выдвигаемые временем. Взять, к примеру, ЕГЭ: нам было сказано, что ЕГЭ должно быть обеспечено дезинфекцией, средствами индивидуальной защиты – всё это взял на себя муниципальный бюджет, и в течение двух суток из резервного фонда администрации города Пскова ГО и ЧС было выделено два миллиона на обеспечение безопасности детей на время ЕГЭ. Были наняты две специальные фирмы, которые обрабатывали все наши аудитории ЕГЭ до начала и после завершения специальным дезинфицирующим раствором, мы закупили необходимое количество масок, перчаток, санитайзеров, рециркулярных аппаратов, кулеров и прочего-прочего. Радует, что муниципалитет в сложной финансовой ситуации изыскивает эти возможности. Поэтому тоже работаем над вопросами заработной платы, увеличения штатного расписания и готовимся к началу учебного года.

– Вы лучше меня знаете, что постоянно циркулируют слухи о том, что дети отучатся несколько недель и уйдут на дистанционное обучение. Давайте развеем эти слухи.

– Уважаемые родители, уважаемые наши дети и уважаемые наши педагоги! Никакого официального приказа, рекомендации или постановления, закреплённого чьей-то важной подписью, или секретного документа ни у управления образования администрации города Пскова, ни у директоров школ на сегодняшний момент нет. Наоборот, у нас есть очень чёткие и строгие инструкции, что мы должны обеспечить безопасность наших детей в очном режиме обучения и воспитания с учётом сложившейся пандемической ситуации. Я думаю, что те средства и силы, которые мы прикладываем для того, чтобы найти финансирование, обеспечить безопасность, развести потоки, наоборот, должны свидетельствовать о том, что нас настраивают на то, что мы будем работать в очном режиме максимально долго. И только если мы все вместе – и родители, и педагоги – будем соблюдать минимальные необходимые требования, всё это нам позволит не уйти на дистанционку и, несмотря на рост вирусной инфекции, респираторной инфекции и так далее, остаться в наших школах и дошкольных учреждениях, на что мы все очень надеемся.

– Это ещё не точка. С 1 сентября 1-4-е классы питаются бесплатно. И это ещё одна глобальная задача, которую вы решаете в последние месяцы. Как с её решением? Всё ли успешно или возникают проблемы?

– У нас есть послание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к Собранию о том, что наша начальная школа по всей стране должна питаться бесплатно с 1 сентября. У нас есть подтверждённое решение региона, что мы готовы к этому. Пока что официального документа, где прописаны, например, лимиты и стоимость этого питания для Псковской области, мы не видели. Прошла прямая линия президента, где мы слышали о том, что 58 регионов готовы. Насколько мы знаем, Псковская область доказала свою состоятельность. Это было непросто, потому что программы реформации пищеблоков и столовых не было. Было «500 окон», даже была программа «Туалет в школе» и так далее, куда целевыми средствами организовывалось вложение финансов. Но пищеблоки, конечно, практически все имеют 100 % износа, у нас было достаточно небольшое количество посадочных мест во многих столовых…

– Так проектировали когда-то школы.

– Так проектировали, потому что у нас с вами школы запроектированы на 800 человек.

– А ходит 1 200.

– 1 300 уже. То есть мы видим переполненность, и это объективная реальность. Поэтому, как только мы получили такую задачу, конечно, предприняли действия и на сегодняшний день готовы кормить начальную школу – ждём только цифры: стоимость нашего обеда или горячего завтрака для ребёнка. Мы сейчас понимаем, что достаточно неплохо распределили детей по потокам. Ну и хочу, конечно, отметить, что за это время мы не просто рассчитывали, как и что мы будем делать. Муниципалитет выделил денежные средства. У нас есть три школы, в которых была колоссальная нехватка посадочных мест. Пресловутая Псковская инженерно-лингвистическая гимназия: несмотря на то что она три года назад построена, там тоже не хватает мест, куда посадить детей. Там, например, предприниматель создал дополнительные посадочные места, обустроив новую столовую: отдельный блок для детей начальной школы. Спасибо ему за эту помощь! 11-я школа – там маленький пищеблок, маленькая столовая, детей не посадить. Мы отказались от мастерских, перенесли их, объединили столярные мастерские с другими, муниципалитет выделил денежные средства – порядка 600 тысяч, всё лето шли ремонтные работы – мы обустроили новую столовую. 13-я школа – школа, в которой тоже маленькая столовая, дети чуть ли не стоя там находились. На сегодняшний момент ремонтные работы, мы поменяли местами гардероб: убираем гардероб и вместо гардероба обустраиваем второй зал для принятия пищи. Вот такие перемены. Есть некоторые школы, где сумасшедшие предписания по вентиляции. На сегодняшний день в 9-й школе колоссальный ремонт и замена вентиляции, потому что там тоже 100-процентный износ, и с точки зрения пандемических условий это было важно. Выделены денежные средства. Мы дополнительно закупили посудомоечные машины в школы – нам здесь тоже помогли предприниматели, социальные партнёры. Сбербанк вышел с инициативой и оказал спонсорскую помощь – нам в школы закупил посудомоечные машины. Ищем варианты, как нам обустроить и облегчить жизнь в новых обстоятельствах. Стараемся быть готовыми к любым вызовам. Поэтому я думаю, что нам нужно будет время для отработки алгоритма. Если мы все спокойно перенесём начало необычного учебного года, мы останемся учиться и работать, а наши дети не будут потеряны с точки зрения общения в наших образовательных коллективах.