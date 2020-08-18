Выставка фотографа Евгения Халдея откроется в Изборске

19:22, 18 августа 2020, ПАИ

20 августа в Государственном музее-заповеднике «Изборск» откроется выставка фотографа Евгения Халдея «Знамя Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Классик советского фотоискусства военных лет Евгений Халдей родился в 1917 году в Юзовке (теперь Донецк). Первый снимок он сделал в возрасте 13 лет камерой, которую собрал самостоятельно из двух картонных коробок и линзы от очков в качестве объектива. В 18 лет он начал работать фотокорреспондентом, печатался в украинских газетах, а вскоре его снимки стали появляться в московской прессе.

Известность к нему пришла уже как к военному фотокорреспонденту в начале 1940-х годов. С 1936 года Евгений Халдей работал корреспондентом «Фотохроники ТАСС». Он прошёл долгий путь от Мурманска до Берлина, тысячи километров на кораблях, самолётах, машинах, танках, оленях и пешком.

В экспозиции представлено 50 фотографий из коллекции Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО. Выставочный проект организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Общества «А-Я» (Санкт-Петербург).

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00 до 20 сентября. Фотографии представлены в Доме купца Белянина (Изборск, улица Печорская, 39) и в выставочном павильоне Музея истории города Печоры (Печоры, улица Международная, 6).