Как в Пскове ремонтируют дороги

19:32, 18 августа 2020, ПАИ

В Пскове в этом году развёрнут масштабный фронт дорожных работ. На эти цели выделена беспрецедентная сумма – более 1 млрд рублей. 18 августа глава администрации Пскова Александр Братчиков оценил ход дорожных работ на 19 объектах. В выезде также приняли участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут, заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Грацкий и представители подрядных организаций. Вместе с ними в рейд по псковским дорогам отправился и корреспондент Псковского агентства информации.

Ускорили работы

Первой точкой выезда стала улица Гражданская. Здесь по контракту работы должны быть завершены к 28 ноября. В ходе ремонтных работ у подрядчика было небольшое отставание от графика, но в настоящий момент работы выполняются в срок.

Александр Братчиков поинтересовался, когда подрядчик приступит к асфальтированию участка улицы Гражданской от улицы Яна Фабрициуса до улицы Советской. Заместитель генерального директора по дорожной части ООО «ЭкспрессСтрой» Владимир Воробьёв сообщил, что работы по асфальтированию начнутся 20 августа. Новый асфальт уложат до конца недели, заверил подрядчик сити-менеджера. Появится здесь и парковка, правда, асфальтировать её начнут только после того, как подрядчик выполнит работы на другом объекте – реконструкцию перекрёстка улиц Инженерной и Индустриальной.

На другом участке улицы Гражданской от улицы Спортивной до улицы Яна Фабрициуса дорога уже заасфальтирована. Здесь уже есть благоустроенный тротуар и заездной карман для автобусов.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов























По словам Александра Грацкого, все работы по реконструкции перекрёстка улицы Яна Фабрициуса и улицы Гражданской уже выполнены на 60 %.

С опережением графика

Затем проверяющие проконтролировали ход дорожных работ на улице Металлистов на участке от дома № 27в до Октябрьского проспекта. Работы ведёт компания ООО «ДорСтройСервис». Согласно плану, срок сдачи объекта – 15 октября, однако работы идут с большим опережением графика. На объекте уже отфрезеровано дорожное покрытие, уложен выравнивающий слой, установлены бордюры, сделаны тротуары. «Уже на этой неделе мы уложим верхний слой асфальта, останется нанести разметку и завершить благоустройство», – отметил исполнительный директор ООО «ДорСтройСервис» Виктор Криценков.

Объект планируется сдать в начале сентября. При этом уже в начале следующей недели здесь будет запущено движение для транспорта, правда, с некоторыми ограничениями по времени.

Александр Братчиков остался доволен выполняемыми на объекте работами и подчеркнул, что к подрядчику нет никаких вопросов по качеству и сроку выполнения работ. «Объект хороший, меня всё устраивает, подрядчик молодец», – отметил сити-менеджер.

Дорогу велосипедистам!

Затем участники рабочего выезда проконтролировали ход ремонтных работ на улице Декабриста Пущина и площади Декабриста Пущина. Работы ведёт ООО «ДРС 60». Срок сдачи объекта – 15 октября. Подрядчик уже благоустроил зелёную зону, установил бордюры, уложил асфальтовый слой, осталось уложить выравнивающий слой и обустроить тротуары. «Подрядчик находится в графике, главное – не сбавлять темп», – заметил Александр Грацкий.

При осмотре улицы Инженерной заместитель директора ООО «СпецДор» Владимир Кузь сообщил, что объект будет сдаваться 24 августа. Подрядчик в рамках контракта заасфальтировал проезжую часть, сделал пешеходную и парковочную зоны, а также благоустроил зелёную зону.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов





















Александр Братчиков обратил внимание на тротуары и предложил сделать здесь велосипедную дорожку. «Этот объект инфраструктуры является очень востребованным у граждан. Тротуар вдоль улицы Инженерной достаточно широкий – это позволяет нам здесь сделать велосипедную дорожку», – заметил глава администрации Пскова.

День знаний

Активно ведутся работы и по реконструкции перекрёстка улиц Инженерной и Индустриальной. Заместитель генерального директора по дорожной части ООО «ЭкспрессСтрой» Владимир Воробьёв отметил, что на площадке у поликлиники № 3 уже выполнены все работы, осталось лишь доделать выезд. Также ведутся работы по устройству разделительной полосы на улице Индустриальной, после чего будет выполнена засыпка дороги и уложен новый асфальт. Подрядчик заметил, что после того, как будет завершено устройство дорожного покрытия на второй половине улицы Индустриальной, начнутся работы над круговым движением.

Александр Братчиков обратил внимание подрядчика на то, что необходимо заранее согласовать перекрытие движения для организации кругового движения. «1 Сентября на носу, будут пробки в городе перед началом учебного года», – отметил Александр Братчиков и добавил, что следует заранее согласовывать перекрытие движения и предупредить об этом псковичей.

В ходе осмотра объекта на месте был решён вопрос о демонтаже столбов и опор электропередачи, которые мешают проведению работ на проезжей части. Представитель МРСК Северо-Запада заверил, что работы по демонтажу можно начать выполнять с 19 августа.

Доверяй, но проверяй

После этого проверяющие посетили улицу Ипподромную. Ремонтом занимается ООО «ДРС60». Директор компании Евгений Васильев заверил, что ремонт улицы Ипподромной на участке от улицы Крупской до Герцена начнётся с 1 сентября. В рамках контракта здесь будет заасфальтирована проезжая часть и обустроены обочины, однако тротуары делаться не будут. «1 сентября. Хорошо. Я здесь часто езжу. Проверим», – сказал в ответ Александр Братчиков.

Компания ООО «Печорыагродорстрой» ведёт работы по ремонту на улице Текстильной. Здесь уже заасфальтирована дорога, выполнены пешеходные дорожки, благоустроена зелёная зона, установлен бортовой камень. Объект должен быть сдан к 15 октября. «Здесь хорошо дорогу сделали. В целом меня всё тут устраивает», – заметил глава администрации Пскова.

О пешеходах тоже нужно думать

Следующей точкой выезда стал участок улицы Петровской от улицы Коммунальной до Комсомольской площади. Работы ведёт компания ООО «ДорСтройСервис». Исполнительный директор организации Виктор Криценков сообщил, что уклон дороги сходил к частному сектору, и, чтобы его не подтапливало, было принято решение выводить ливнёвку во дворы. Компания также ведёт здесь работы по ремонту тротуаров на участке от улицы Красноармейской до улицы Госпитальной. Осталось уложить 160 метров асфальта на тротуарах и обустроить зелёную зону. «Тротуары практически выполнены, да и в целом подрядчик здесь ведёт работы согласно графику», – заметил Александр Грацкий.

На дальнем Завеличье ведутся работы по ремонту тротуаров на улице Западной и ремонту участка улицы Рокоссовского от улицы Коммунальной до Гаражного проезда. Работы на первом объекте ведёт ООО «Капитально-дорожное строительство», на втором – ООО «ДорСтройСервис».

Так, на улице Западной на тротуарах уже засыпан щебень, на следующей неделе будет уложен новый асфальт. «Мы завершим работы к 1 сентября», – заверил директор ООО «Капитально-дорожное строительство» Масис Аветян.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов















А вот на участке улицы Рокоссовского до Гаражного проезда уже частично уложен асфальт. «Получился шикарный дублёр», – заметил сити-менеджер, говоря о Гаражном проезде.

Также в ходе выезда Александр Братчиков проконтролировал работы по асфальтированию территории вокруг стадиона лицея «Развитие». Работы уже практически завершены, затем подрядчик установит здесь заборы, опоры освещения и оборудует парковку. Также сити-менеджер обратил внимание на пустырь возле детского садика, за счёт которого будет расширена территория детского учреждения.

Следующим объектом, который посетили проверяющие, стала улица Киселёва. Здесь работы ведёт компания ООО «СпецТрансСервис». Тротуар улицы уже засыпан щебнем, а 20 августа подрядчик начнёт фрезерование асфальта. В то же время директор организации Ирина Чемоданова сообщила, что при снятии бортового камня был обнаружен провал, из-за чего на кольце на перекрёстке улиц Киселёва и Розы Люксембург происходит подмыв. Подрядчик решил засыпать находящийся рядом колодец щебнем и обратится по поводу выявленной проблемы в управление городского хозяйства администрации Пскова.

В целом, по словам подрядчика, объект будет полностью сдан в середине сентября.

Развитие окраин

Последними объектами выезда стали улицы, которые находятся на окраине Пскова. На улице Рельсовой ремонт тротуаров производит компания ООО «ДОРИНСТРОЙ». Директор организации Арцрун Манукян сообщил, что на объекте будут спилены ветки, которые выходят на дорогу, для благоустройства тротуаров придётся спилить деревья, а также будет установлен бордюрный камень до поворота. По словам подрядчика, работы планируется выполнить до конца этой недели.

При ремонте Крестовского путепровода подрядчик ООО «СпецТрансСервис» установит бордюрный камень, дорожные знаки «Пешеходный переход», нанесёт разметку пешеходного перехода, а также выполнит понижение тротуара для того, чтобы мамам с колясками и маломобильным гражданам было удобнее передвигаться. Все работы должны будут выполнены до 15 октября.

Компания ООО «ДорРемСтрой» ведёт работы на двух объектах на окраине Пскова: на улицах Лужской и Майской. На первом объекте уже установлен бордюрный камень. По словам директора организации Евгения Васильева, дальше они будут производить фрезеровку асфальта, засыпку щебнем, а после этого заасфальтируют дорожки. «Работы идут полным ходом. Объёмы тут небольшие, мы выполним их в срок», – заверил Евгений Васильев. В то же время, по его словам, к ремонту улицы Майской они приступят после завершения других объектов.

А на улице Лесной компания ООО «УДС Псков» заасфальтирует более пяти тысяч квадратных метров. Дорога будет без бордюров. Подрядчик сделает подсыпку щебнем, выполнит нижний и верхний слой асфальта, а также организует съезды и огородит территорию забором. «Въезд на территорию будет только один», – уточнил директор организации Андрей Крот и добавил, что все ремонтные работы ведутся в рабочем режиме.

«В этом году общий объём финансирования на дороги составляет более 1 млрд рублей. Что касается текущих ремонтов, то все работы будут выполнены в срок или раньше сроков. В рамках ремонта дорог в Пскове меняются верхние слои асфальта на новые, устанавливаются люки, кольца под люки, тротуары. Реконструкцию улиц проводить сложнее. Понимаю боль наших граждан, но в рамках реконструкции ведётся замена всех сетей, трубы меняем полностью. На улицах Металлистов, Инженерной, Декабриста Пущина и площади Декабриста Пущина ремонт завершится раньше срока. Улицы Инженерная, Индустриальная, Фабрициуса, Гражданская до конца года тоже будут завершены. Радует, что уже полностью завершён ремонт в Гаражном проезде, ремонт Рижского проспекта и тротуара на Печорской», – заявил Александр Братчиков, подводя итоги объезда.