Велосипедист из Великих Лук опередил действующего чемпиона мира

18:51, 18 августа 2020, ПАИ

Велосипедист из Великих Лук Тимофей Шерстнев на сборах российской команды GazProm-RusVelo в Италии опередил действующего чемпиона мира, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области.

Вместе с партнёром по команде, представителем Московской области Андреем Степановым Тимофей принял участие в Coppa Crono Porte Garofoli – итальянской гонке, которая для местных спортсменов является предстартовой перед чемпионатом Европы.

В индивидуальной гонке с раздельным стартом Шерстнев финишировал шестым, опередив действующего чемпиона мира итальянца Антонио Тибери. Теперь Шерстнев и Степанов выступят на чемпионате Европы, который пройдёт 24-26 августа во французском Плуэ. В соревновании со стороны России примут участие только те спортсмены, которых удалось отправить заранее в шенгенскую зону.

Тот же Шерстнев накануне соревнований в Италии прошёл двухнедельный карантин и работал в гостинице на велотренажёре. Поэтому его результат можно считать удовлетворительным, отметил его тренер Александр Филиппов.



В России продолжается пора летних гонок, которые проходят из-за пандемии в сжатые сроки. Так, завершился национальный чемпионат по велоспорту в олимпийских дисциплинах в Самаре. Псковскую области представляли семь спортсменов Центра спортивной подготовки региона. Шесть раз псковичи оказывались в десятке по итогам различных видов программы, но прыгнуть выше не удалось. Без медалей завершилось и выступление Сергея Фирсанова, однако ему не повезло больше остальных псковичей: на его гонку пришлась неблагоприятная погода, тогда как основная часть спортсменов стартовала в более подходящих условиях.

Лучшим результатом псковичей в Самаре стало 9-е место Маргариты Сырадовой в групповой гонке. Занявший ранее на чемпионате России в Ижевске второе место в гонке-критериуме Константин Некрасов стал 10-м в идвидуальной гонке. Финишировавший также ранее вторым в многодневке в Ижевске Илья Лосев в Самаре остался вне призовых мест и десятки.

