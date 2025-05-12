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Юношеское первенство СЗФО по волейболу стартовало в Пскове

Первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по волейболу среди юношей до 19 лет стартовало в Пскове и продлится до 16 мая. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях участвуют команды из Псковской, Калининградской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской областей, а также Карелии и Коми.

Псковская областная сборная под руководством Александра Гаврилова в стартовом матче соревнований уступила коллективу из Калининградской области – 2:3 (25:21, 19:25, 17:25, 25:21, 13:15).

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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