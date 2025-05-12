Псковичка примет участие в командном чемпионате России по лёгкой атлетике в Сочи

12:10, 12 мая 2025, ПАИ

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова примет участие в командном чемпионате России по лёгкой атлетике, который пройдёт в Сочи 28 и 29 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменки Екатерина Алексеева.

«Подготовка была серьёзная. Возможно, что мы ещё даже не отдохнули. Будем постепенно набирать, потому что в этом году командный чемпионат России не является отборочным этапом на «Кубок сильнейших», который пройдёт в Белоруссии в середине июля – это один из основных стартов. Отбор на него будет на Кубке России, поэтому будем подводиться под этот старт», – отметила Екатерина Алексеева.

Подготовка к летнему сезону у Спиридоновой в основном проходила в Кисловодске. «Мы так никогда не делали. Обычно месяц – Кисловодск, месяц – Сочи. Сейчас решили два месяца подготовку провести в Кисловодске, потому что там есть манеж. Было проделано очень много работы, как никогда много. Сразу войти в рабочее состояние не получится», – резюмировала тренер спортсменки.

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