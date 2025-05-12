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Интервью с профессиональным боксёром из Великих Лук Мухаммадом Шеховым выйдет на телеканале «Первый Псковский»

Интервью с чемпионом WBA Asia, WBO European и IBF Intercontinental из Великих Лук Мухаммадом Шеховым выйдет на телеканале «Первый Псковский» в программе «Утро на Великой» (6+) 14 мая в 7:00. Об этом пишет Luki-News.

На фото: Мухаммад Шехов. Фото: Luki-News

В разговоре с журналистом Шехов поделился, каково чувствовать себя чемпионом, к какой главной цели он стремится, с кем из известных кумиров удалость встретиться и кто из чемпионов мира поддерживает его боевой настрой.

Напомним, недавно великолукский боксёр одержал свою 16-ю победу на профессиональной сцене. Единогласным решением судей он выиграл у венесуэльского спортсмена Орландо Моралеса в Будапеште.

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