Интервью с профессиональным боксёром из Великих Лук Мухаммадом Шеховым выйдет на телеканале «Первый Псковский»

17:55, 12 мая 2025, ПАИ

Интервью с чемпионом WBA Asia, WBO European и IBF Intercontinental из Великих Лук Мухаммадом Шеховым выйдет на телеканале «Первый Псковский» в программе «Утро на Великой» (6+) 14 мая в 7:00. Об этом пишет Luki-News.

В разговоре с журналистом Шехов поделился, каково чувствовать себя чемпионом, к какой главной цели он стремится, с кем из известных кумиров удалость встретиться и кто из чемпионов мира поддерживает его боевой настрой.

Напомним, недавно великолукский боксёр одержал свою 16-ю победу на профессиональной сцене. Единогласным решением судей он выиграл у венесуэльского спортсмена Орландо Моралеса в Будапеште.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».