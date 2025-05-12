Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по гребле «Кубок Победы»
Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по академической гребле «Кубок Победы», которые прошли на гребном канале в Москве. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гребного спорта России.
Псковские гребцы Павел Сорин и Семён Яганов стали бронзовыми призёрами в заездах парных четвёрок вместе со спортсменами из Москвы.
Также бронзой в заездах восьмёрок с рулевым отличился воспитанник спортшколы «Ника» Илья Безлук.
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