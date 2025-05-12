Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по гребле «Кубок Победы»

14:27, 12 мая 2025, ПАИ

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по академической гребле «Кубок Победы», которые прошли на гребном канале в Москве. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гребного спорта России.

Псковские гребцы Павел Сорин и Семён Яганов стали бронзовыми призёрами в заездах парных четвёрок вместе со спортсменами из Москвы.

Также бронзой в заездах восьмёрок с рулевым отличился воспитанник спортшколы «Ника» Илья Безлук.

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