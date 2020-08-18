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Общество

#Опросник ПАИ-live: Соблюдают ли псковичи масочный режим

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что количество ковид-диссидентов в регионе увеличилось, поэтому настала пора снова ужесточить  карантинные меры. Маски в общественном транспорте и в магазинах будут проверять еженедельно. За нарушение правил будут выписываться штрафы не только организациям, но и частным лицам.

Корреспонденты ПАИ узнали у жителей и гостей города Пскова, что они думают о соблюдении масочного режима и о проведении рейдов. Большинство опрошенных призналось, что носят маски в магазинах. В автобусах – не всегда, но раз будут выписывать штрафы, то придётся соблюдать все предписания. 

То ли штрафы так сильно пугают горожан, то ли возможность заболеть коронавирусом, но в целом все сознательно относятся к нормам. Многие сразу доставали свои маски из карманов и сумок, чтобы продемонстрировать свою законопослушность, а некоторые ходят в масках даже на улице.
Среди опрошенных встретились туристы из Мурманска и Санкт-Петербурга. Они рассказали, как обстоит ситуация на родине и что они думают про меры безопасности в Пскове. Где переживать ограничения труднее всего, смотрите в нашем опросе.

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