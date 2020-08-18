Профильная смена программы «Поверь в себя 2020» открылась в Псковской области

19:53, 18 августа 2020, ПАИ

Вторая профильная смена реабилитационной программы «Поверь в себя 2020» открылась в Псковской области. Торжественная линейка с подъёмом государственного флага состоялась на базе загородного учебного центра Псковского филиала Академии ФСИН России, где проходит смена. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В мероприятии приняли участие подростки из Пскова и Великих Лук, а также из Псковского, Невельского, Опочецкого, Островского районов.



В рамках слёта для ребят подготовлена образовательная, досуговая и спортивная программы. Проведение смены предусматривает соблюдение действующих противоэпидемических мероприятий.