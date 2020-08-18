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Общество

Профильная смена программы «Поверь в себя 2020» открылась в Псковской области

Вторая профильная смена реабилитационной программы «Поверь в себя 2020» открылась в Псковской области. Торжественная линейка с подъёмом государственного флага состоялась на базе загородного учебного центра Псковского филиала Академии ФСИН России, где проходит смена. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В мероприятии приняли участие подростки из Пскова и Великих Лук, а также из Псковского, Невельского, Опочецкого, Островского районов.

В рамках слёта для ребят подготовлена образовательная, досуговая и спортивная программы. Проведение смены предусматривает соблюдение действующих противоэпидемических мероприятий.

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