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Общество

Судьба заброшенного военного городка решается в Опочке

Фото: газета "Красный маяк".

Судьба полуразрушенного военного городка решается в Опочке, сообщает районная газета «Красный маяк».

Как сообщили в газете, здания, находящиеся на территории бывшей воинской части, находятся в аварийном состоянии и представляют опасность для местных жителей. В связи с этим глава администрации Опочки Александр Долгоносов обратился к министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу с вопросом о дальнейшей судьбе военного городка. После этого 13 августа в Опочку прибыла группа офицеров для проработки данного вопроса. 

Фото: газета "Красный маяк".

Прибывшие изучили документацию и оценили состояние территории. По итогам визита ими будет сделан доклад командующему Западным военным округом для принятия дальнейшего решения.

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