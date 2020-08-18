Судьба заброшенного военного городка решается в Опочке

21:09, 18 августа 2020, ПАИ

Судьба полуразрушенного военного городка решается в Опочке, сообщает районная газета «Красный маяк».

Как сообщили в газете, здания, находящиеся на территории бывшей воинской части, находятся в аварийном состоянии и представляют опасность для местных жителей. В связи с этим глава администрации Опочки Александр Долгоносов обратился к министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу с вопросом о дальнейшей судьбе военного городка. После этого 13 августа в Опочку прибыла группа офицеров для проработки данного вопроса.

Прибывшие изучили документацию и оценили состояние территории. По итогам визита ими будет сделан доклад командующему Западным военным округом для принятия дальнейшего решения.