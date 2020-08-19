Органный концерт в печорской кирхе пройдёт 21 августа

08:17, 19 августа 2020, ПАИ

21 августа в 18:00 в Печорах в кирхе Святого Петра состоится концерт органной музыки «Маэстро Бах». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы концерта, для слушателей сыграет органистка Мария Блажевич.

В программе: Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) Прелюдия и фуга до минор BWV 537

Schmuke dich, o liebe Seele (Преобразись, душа, убранством) BWV 654

Cоната ре мажор BWV 963

Фантазия и фуга до минор BWV 537

Фуга (XIV, неоконченная) из цикла «Искусство фуги» BWV 1080

Токката и фуга ре минор BWV 565



Мария Блажевич - органистка Томской государственной филармонии. С отличием окончила Казанскую государственную консерваторию им. Н.Г. Жиганова по двум специальностям: «Фортепиано» (класс профессора Э. К. Ахметовой) и «Орган» (класс профессора Р. К. Абдуллина), а также магистратуру Санкт-Петербурского государственного университета, кафедра старинной музыки (класс профессора А. А. Панова). Прошла стажировку на кафедре органа и клавесина Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс А. М. Шмитова).

В 2012 году завершила обучение в аспирантуре Казанской консерватории и в том же году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Числовая символика в музыкальной теории и практике XVII века (на материале немецкой органно-клавирной музыки»). Автор множества научных публикаций по истории старинной музыки. Член редакционной коллегии музыкального альманаха Томского государственного университета. Автор ряда статей, посвященных событиям органной жизни Томска, Новокузнецка, Тюмени, Тобольска, Сургута в журнале «Органные салоны».



С сентября 2012 года Мария работает в штате Томской государственной филармонии. Стажировалась в Летней академии органистов в Харлеме (Голландия, 2004, 2010), принимала участие в серии мастер-классов на исторических органах Германии (2008-2012). Занималась на курсах исполнительского мастерства у выдающихся органистов Европы: Л. Ломанна, В. Церера, М. Зандера, А. Гаста, М. Бёкера, У. Бёме (Германия), Л. Гельми, К. Стембриджа (Италия), Б. ван Остена, Л. ван Дуселаара, Й. ван дер Кооя (Голландия), Д. Рота, С. Плюйо (Франция), М. Радулеску, И. Труммера (Австрия), Б. Бриндорф (Дания) и др.

Лауреат II Международного конкурса органистов им. В. Кикты в Архангельске (III премия, 2006), VIII Открытого Фестиваля-конкурса органной музыки «Гатчина – Санкт-Петербург» (II премия, 2007), II Открытого фестиваля-конкурса молодых органистов Soli Deo Gloria в Москве (II премия, 2008), дипломант Международного конкурса концертных органистов в Казани (2008), I Международного конкурса органистов им. И. Браудо в Санкт-Петербурге (2009), лауреат X международного конгресса-фестиваля и конкурса музыкантов-исполнителей и педагогов «Техника и стиль» в Москве (2010), II международного конкурса Organo Duo «Петрозаводск – Кондопога» (I премия, 2011); XII всероссийского открытого конкурс фортепианных дуэтов «За роялем вдвоем» им. А. Г. Бахчиева (III премия, 2018).

Организатор постоянных концертов духовной музыки в томской евангелическо-лютеранской церкви св. Марии, в тюменской католической церкви св. Праведного Иосифа, сургутской католической церкви св. Иосифа Труженика. Инициатор исполнения забытых духовных сочинений Тундера, Букстехуде, Баха.

С 2009 года Мария проводит абонементные концерты в Тюменской филармонии, адресованные детской и юношеской аудитории («Путешествие в карете времени», «Величественная планета-орган», «Сказки маленького органа», «Органное измерение», «Волшебный мир органа», «Детство гениев: истории, которые поведал орган») и т.д.; концерты в формате орган плюс (орган и волынка, орган и саксофон, орган и балалайка, орган и ударные, орган и гитара, орган и струнные, орган и арфа, орган и валтона, орган и труба, орган и дудук); концерты, рассчитанные на широкую аудиторию («Орган танцует румбу», «Хиты мировых континентов», «Бах, джаз и лунная соната», «Орган меняет профессию», «Парк органного периода», «Весна на органной улице», «Орган и опера», «Орган и Hollywood»).