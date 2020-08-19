Яблочный Спас отмечают в России: что нельзя делать в этот день

08:02, 19 августа 2020, ПАИ

Яблочный Спас, или Преображение Господне, отмечается 19 августа. История этого дня связана с Евангельскими событиями, которые произошли на горе Фавор. Христос явился трем ближайшим ученикам Преображенным – в ослепительном сиянии Божественного света.

Любая тяжелая работа в доме, во дворе и на огороде под запретом. Не стоит заниматься рукоделием и даже еду желательно приготовить за день до праздника. Ограничения в работе не касаются выполнения служебных обязанностей: ходить на работу нужно в любой день, на какой выпадает смена.

В Яблочный Спас разрешается собирать фрукты в саду и мыть посуду. Все остальное нужно отложить или перенести. В этот день нельзя прогонять и убивать насекомых. Не ясно, почему возник такой запрет, скорее всего, ответ кроется в одной из примет: если 19 августа человеку на руку дважды сядет муха, то значит, он в скором времени сможет поправить свое финансовое положение, в его дом придет удача и благополучие.

Не стоит купаться в открытых водоемах, ходить в баню, мыть и красить волосы, посещать салон красоты и делать косметические процедуры для волос.

Всё ещё продолжается строгий Успенский пост, из-за чего нельзя есть пищу животного происхождения, пить спиртное, ссориться, выяснять отношения, злословить, посещать шумные мероприятия, предаваться веселью и делать то, что подпадает под понятие греха.

До этого дня запрещено есть яблоки: вкушать плоды верующие могут только после того, как утром 19 августа они будут освящены на праздничном богослужении.

Любой церковный праздник предполагает совершение добрых дел. На второй Спас, еще до того, как самому приступить к трапезе, нужно угостить друзей, соседей и знакомых принесенными из церкви яблоками. Нужно подавать милостыню, делиться едой с голодными, помогать тем, кто об этом попросит.

Можно отметить торжество в кругу семьи, но все блюда на праздничном столе должны быть постными. Первым делом стоит попробовать освященные фрукты, обмакивая яблоки в мед, что сулит удачу на весь год, а уже затем есть все остальное. Откусывая первый кусочек от яблока, нужно мысленно проговаривать заветное желание.

Яблочный Спас — символическая встреча лета с осенью. По тому, какая в этот день погода, определяли какой будет осень: если солнечно и без осадков, то сентябрь, октябрь и ноябрь будут сухими, а дождь — предвестник сырой осени.