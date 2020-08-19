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Благоустроенные по партпроектам объекты осмотрел Александр Козловский
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Общество

Благоустроенные по партпроектам объекты осмотрел Александр Козловский

Александр Козловский осмотрел благоустроенные по партпроектам объекты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский провел серию встреч с активистами местных отделений партии Куньинского,  Усвятского и Невельского районов.

Единороссы рассказали Александру Козловскому о своей текущей работе и обозначили вопросы, решение которых требует дополнительной помощи. Также затронули тему реализации партийных и национальных проектов. Депутат Госдумы в сопровождении глав районов и однопартийцев посетил объекты, которые стали участниками ряда проектов.

В частности, в Кунье во дворе дома 5 по улице Дзержинского в рамках партпроекта «Городская среда» обустроили новый сквер. Здесь же, по проекту «Культура малой Родины» в настоящее время идет косметический ремонт районного культурного центра.

В Усвятах благодаря участию в партпроекте «Городская среда» благоустроили сквер на Советской площади. В активной стадии находится текущий ремонт районной центра, на эти цели в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» выделено 3,6 млн рублей. Кроме того, на территории Усвятского района в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали участок дорогие «Великие Луки – Усвяты».

Также Александр Козловский провел встречу с кандидатами в депутаты органов местного самоуправления Невельского района. Главной темой повестки дня стали предстоящие сентябрьские выборы. В районе на 83 депутатских места претендуют 220 человек.

«Очень важно сейчас оказать поддержку кандидатам в депутаты и рассказать им о тех планах партии, которые мы должны реализовать на территории Псковской области. Также обсудили важность встреч с избирателями. Ведь общение с жителями районов является той обратной связью, которая позволяет держать руку на пульсе и узнавать о существующих проблемах. Проблемы есть везде, и мы готовых их решать. Главное – слышать избирателей и с их наказами идти на выборную кампанию с тем, чтобы в дальнейшем их выполнить и сделать жизнь в регионе более комфортной», – прокомментировал итоги рабочей поездки в районы Александр Козловский.

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