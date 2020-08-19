Назначен прокурор Новоржевского района
Прокурором Новоржевского района стал Вячеслав Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.
Приказом генерального прокурора Российской Федерации Вячеслав Иванов назначен на должность прокурора Новоржевского района сроком на пять лет.
В органах прокуратуры Псковской области Вячеслав Иванов служит с 30 июня 2015 года. За период службы он занимал должности помощника и старшего помощника Невельского межрайонного прокурора Псковской области, заместителя прокурора Пыталовского района Псковской области.