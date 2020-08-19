4828 жителей России заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 4 828 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб борьбы с инфекцией.
18 августа в стране зафиксировано 117 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 795 человек.
Всего по состоянию на утро 19 августа в России выявлен 937 321 случай заболевания коронавирусом, 749 423 человека выздоровело, 15 989 – умерло. В Псковской области выявлено 4 242 случая заражения коронавирусом, 2 971 человек выздоровел, 60 – умерло.