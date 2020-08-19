Ещё 37 человек заразились коронавирусом в Псковской области

10:49, 19 августа 2020, ПАИ

В Псковской области коронавирусом заразились ещё 37 человек. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

За сутки прирост заболевших составил 37 человек. Общее количество заражённых в регионе достигло 4 279, выздоровело 3010, умерло 60.

Статистика по районам: Псков – 1351, Великие Луки – 832, Бежаницкий район – 52, Великолукский район – 188, Гдовский район – 85, Дедовичский район – 64, Дновский район – 107, Красногородский район – 41, Куньинский район –39, Локнянский район – 14, Невельский район – 143, Новоржевский район – 25, Новосокольнический район – 104, Опочецкий район – 45,Островский район – 307, Палкинский район – 52, Печорский район – 62, Плюсский район – 102, Порховский район – 149, Псковский район – 358, Пустошкинский район – 26, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 22, Себежский район – 29, Струго-Красненский район – 47, Усвятский район – 24.