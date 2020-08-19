В ПсковГУ рассказали, как будет организовано обучение с 1 сентября

11:13, 19 августа 2020, ПАИ

О том, как будет организовано обучение с 1 сентября рассказали в ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Учебный год начнётся для всех групп всех форм обучения. Однако учебный процесс будет проходить в соответствии с новыми требованиями к профилактике инфекционных болезней.

В университете будет введён обязательный масочный режим. Всем студентам и преподавателям закупаются многоразовые маски, разрабатываются специальные памятки о требованиях к проведению уборки, проветриванию помещений, действиях сотрудников при выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний.

На входах в вуз всем будут измерять температуру бесконтактным способом. Проверки состояния здоровья обучающихся будут осуществляться и в течение учебного дня.

Кроме того, для соблюдения социальной дистанции планируется развести проходы для входа и выхода людей, а также будут предприниматься меры по недопущению скопления студентов в холлах и коридорах.

Для первокурсников в институтах обязательно пройдут праздничные мероприятия, линейки, встречи. При этом также будет соблюдаться требование о запрете на массовые мероприятия, необходимости соблюдения социальной дистанции.

С 1 сентября обучение будет проходить по смешанному формату, сочетая и традиционные подходы и онлайн формат.

Все поточные лекции, на которые собиралось значительно число студентов, с 1 сентября будут реализовываться в онлайн-формате через Zoom. Лабораторные и практические занятия у студентов очной формы будут проходить в обычном режиме, в аудиториях. Исключение составляют дисциплины, которые ведут преподаватели старше 65 лет. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора университет не должен допускать педагогических работников этой возрастной категории и педагогов, имеющих хронические заболевания, к очному проведению учебных занятий. Все занятия состоятся. Формат занятия будет отражён в расписании. Онлайн-занятия будут доступны в записи.

Занятия у студентов очно-заочной и заочной форм обучения пока начнутся в онлайн-режиме. Кафедрам рекомендовано организовать очные консультации для студентов этих форм обучения при необходимости.

Российские граждане могут свободно приехать в Псков, каких-либо ограничений нет. Иностранные граждане допускаются к учебному процессу после 14 дневной изоляции с прохождением на 10-12 день обследования на COVID-19 методом ПЦР. Вся актуальная информация будет публиковаться на сайте pskgu.ru и в социальных сетях ПсковГУВКонтакте, Facebook и Instagram.