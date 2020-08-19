Приёмка школ к новому учебному году завершилась в Пскове

11:18, 19 августа 2020, ПАИ

В Пскове завершилась приёмка школ к новому учебному году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, все 28 школ, 56 детских садов и шесть учреждений дополнительного образования готовы к 1 сентября.

В городском управлении образования отметили, что в этом году было много времени, чтобы привести учреждения в порядок, так как из-за пандемии образовательные учреждения закрылись раньше положенного срока.

Члены комиссии проверяли состояние здания и территории, готовность учебных кабинетов и библиотеки к образовательному процессу, состояние столовой, медицинского пункта, спортивного зала, санузлов, противопожарное состояние и антитеррористическую защищенность. Кроме того, в этом году к стандартным критериям добавились новые. Они касаются эпидемической безопасности - принятию противоковидных мер.

Приемка школ к новому учебному году в Пскове идет с 10 августа. Всего в 2020 году на подготовку школ к новому учебному сезону было выделено 6 млн рублей.