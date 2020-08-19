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Общество

Псков принял участие в Федеральном проекте «Цифровая образовательная среда»

В Федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» принял участие Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В этом году в областном центре сформированы 48 специализированных классов в рамках национального проекта «Образование» Федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Каждый класс оборудован современной техникой и обеспечен быстрым Интернетом для организации бесперебойного учебного процесса.

Целью проекта является создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Согласно официальной информации Минпросвещения РФ, эта инициатива направленна на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Национальный проект предполагает реализацию четыре основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

На ремонт специализированных классов в Пскове выделено 9, 5 млн рублей. Сроки реализации проекта – 1 января 2019 – 31 декабря 2024 года.

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