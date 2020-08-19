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Общество

Военные из Китая на конкурсе «Десантный взвод» в Псковской области выступят на российской технике

В рамках подготовительного этапа конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод» на полигоне в Псковской области, экипажи команд-участниц иностранных государств  провели приёмку боевой техники, на которой им предстоит выступать, привели вооружение боевых машин к нормальному бою, а также провели ознакомительные заезды по маршруту трассы гонки на боевых машинах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В технической зоне полигона экипажам иностранных государств передали боевые машины десанта БМД-2 и бронетранспортеры БТР-82А. Впервые на конкурсе десантники из КНР примут старт на российских боевых машинах десанта БМД-2.

«Сразу по завершении прошлогоднего конкурса, представители Китайской Народной Республики заявили и попросили организаторов конкурса предоставить их команде возможность выступить в 2020 году на российских боевых машинах десанта БМД-2, - рассказал заместитель главного судьи конкурса гвардии полковник Вадим Говоров. - Принято решение о представлении нашим китайским коллегам такой возможности в этом году».

Алжирская команда единственная на конкурсе выступит на бронетранспортерах БТР-82А, остальные участники будут также соревноваться на российских боевых машинах десанта второго поколения.

После принятия техники, механики-водители и командиры экипажей команд Алжира и Китая провели ознакомительные заезды по маршруту предстоящей гонки на боевых машинах, где особое внимание было уделено прохождению препятствий, включающих в себя колейный мост, косогор, эстакаду, участок маневрирования и проход в минно-взрывных заграждениях.

Одновременно команды Белоруссии, Камбоджи, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии и Экваториальной Гвинеи привели вооружение боевых машин к нормальному бою с проведением боевых стрельб.

Представители команд-участниц высоко оценили готовность трассы, техники и вооружения к проведению конкурса.

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