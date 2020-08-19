Органный концерт пройдёт в Печорах 21 августа

11:42, 19 августа 2020, ПАИ

21 августа в Печорах состоится органный концерт. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Концерт «Маэстро Бах» начнётся в 18:00. Исполняет – лауреат международных конкурсов Мария Блажевич (орган, Томск – Тюмень).

В программе: Иоганн Себастьян Бах (1685-1750), прелюдия и фуга до минор BWV 537, schmuke dich, o liebe Seele (преобразись, душа, убранством) BWV 654, соната ре мажор BWV 963, фантазия и фуга до минор BWV 537, фуга (XIV, неоконченная) из цикла «Искусство фуги» BWV 1080, токката и фуга ре минор BWV 565.