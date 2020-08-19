Более 8 километров трассы Неёлово – Печоры отремонтировали по нацпроекту

12:07, 19 августа 2020, ПАИ

В Печорском районе отремонтировано более восьми километров автомобильной дороги Неёлово – Кудина Гора – Печоры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Длина отремонтированного отрезка составляет 8 километров 321 метр, ширина проезжей части – семь метров, обочин – метр. Ремонт проводился по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели из областного бюджета было выделено около 87 млн рублей.

На объекте по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» работала компания ООО «ДорСтройСервис». На основном ходу уложено два слоя асфальтобетонного покрытия. Верхний слой выполнен из асфальтобетона на габбро-диабазе. Кроме того, укреплены обочины щебеночно-гравийно-песчаной смесью С-11, бровка засеяна травой. Отремонтировано шесть водопропускных труб: заменены оголовки, выполнена каменная наброска, укреплены откосы насыпей и входящие и выходящие русла. Вырублен кустарник и устроены водоотводные канавы.

Приведены в порядок две автобусные остановки, установлен автопавильон, скамья и урна. Девять съездов общей площадью более 300 квадратных метров выполнены в асфальтобетонном покрытии, еще 360 квадратных метров съездов — в ФАМе (фрезерованном асфальтобетонном материале). Разметка нанесена термопластиком в соответствии с проектом организации дорожного движения.

Ремонт завершен в срок. Приемочная комиссия оценила выполненный объем работ и поблагодарила подрядную организацию за достойное качество. «Поздравляю с завершением объекта. Спасибо за работу, вы старались, преодолевая объективные трудности. Пользователи дороги будут рады», – отметил исполняющий обязанности директора «Псковавтодора» Станислав Стармолотов и добавил, что в следующем году в план ремонта включён ещё один участок этой дороги: от моста через реку Обдех до деревни Кудина Гора.